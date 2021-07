Dopo tanti rinvii causa Covid il giorno tanto atteso è arrivato Nozze per l’olimpionico Giovanni Improta

Dopo tanti rinvii, a causa della pandemia il karateca Giovanni Improta ha sposato la sua consorte, Erika. La cerimonia si è svolta presso la chiesa San Vincenzo Ferreri, a Sant’Antimo. Tra gli invitati al lieto evento, tanti campioni dello sport internazionale, familiari dell’atleta e della moglie. Giovanni, al ritorno dal viaggio di nozze, riprenderà gli allenamenti per essere pronto a maggio 2022, quando figurerà, con nazionale italiana di karate F.I.S.S., ai Giochi olimpici silenziosi di Caxias do Sul, in Brasile. Sarà occasione, per l’azzurro, di rappresentare, in questo importante evento olimpionico, l’Italia e Terra di Lavoro.