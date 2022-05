Aiutava i giovane orfani e senza tetto: Maddaloni ricorda don Salvatore d’Angelo Fu lui a far realizzare il Villaggio dei Ragazzi

Alla fine del secondo conflitto mondiale, don Salvatore d’Angelo si venne a trovare davanti alle rovine dalla guerra. Per le strade vedeva i giovani senza tetto e senza genitori. A tale situazione, il sacerdote di Maddaloni rispose prontamente con la decisione di costruire il Villaggio dei Ragazzi per dare un contributo alla politica sociale dello Stato e una risposta pedagogica e pastorale alla bruciante questione giovanile. Questo meraviglioso Ente oggi più che mai è proiettato nel futuro, continuando ad essere un punto di riferimento, nell’ambito dell’istruzione e del welfare regionale e non solo, per tanti giovani che vogliono intraprendere studi seri per affrontare al meglio le sfide della vita. In occasione dell’anniversario della dipartita (30 maggio 2020) di don Salvatore d’Angelo, sacerdote e fondatore del Villaggio dei Ragazzi, la Fondazione ha organizzato per il giorno 30 c. m. la celebrazione di una Santa Messa "in memoriam" nella Chiesa di Santa Maria della Pace del Villaggio, presieduta da S.E. Pietro Lagnese, Vescovo della Diocesi di Caserta. Il 27 Maggio, invece, sempre al Villaggio, avrà luogo il Torneo di Robotica “RoboCup Villaggio” per gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale e per gli allievi delle Scuole secondarie di I grado di Maddaloni. Promotore della gara insieme alla Fondazione è Micron Semiconductor Italia, multinazionale leader nel settore delle schede di memoria che, da tempo, attraverso l’ing. Claudio Leonetti, Site-Manager, fornisce supporto tecnico alle attività di robotica dell’Opera; il 28 maggio, infine, si svolgerà un Torneo di calcetto presso la struttura “Calciotto Calatia Maddaloni” che coinvolgerà tutti gli allievi della Fondazione e il Calatia Jazz “Città di Maddaloni”, che proseguirà anche il 29 (dalle ore 19.00 alle ore 23.00). “Il Villaggio, grazie al contributo fondamentale della Regione Campania e al forte senso di appartenenza dei dipendenti, ha saputo mantenere salda nel tempo la vocazione delineata nel ’47 dal fondatore, confermando sempre le finalità che l’hanno reso una “risorsa” imprescindibile nei processi socio-educativi e formativi dell’intero territorio campano”, così il Commissario straordinario Felicio De Luca.