Piano di eradicazione brucellosi, il sindaco Ambrosca scrive a De Luca

Piano di eradicazione brucellosi, il sindaco di Cancello ed Arnone Raffaele Ambrosca scrive al governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, al vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola e all’assessore all’agricoltura Nicola Caputo. Richiesta di convocazione istituzionale in tema di brucellosi bufalina. Ecco la lettera inviata alle istituzioni competenti.

"Signor presidente, mi permetto di distoglierla dalle innumerevoli questioni che affliggono la nostra problematica Regione.

In realtà, il tema che le sottopongo è diventato, nel territorio di Cancello ed Arnone e dei ‘Mazzoni’ più in generale di primaria grandezza, dal momento che intorno al settore lattiero-caseario, segnatamente a quello bufalino, gravitano, spesso, quale unica fonte di sostentamento, gran parte delle famiglie del nostro territorio, che, direttamente o indirettamente, sono inscindibilmente collegate al settore medesimo.

Il piano per l’eradicazione della brucellosi approvato e, oramai, esecutivo e, da ultimo, la nomina del commissario per la sua implementazione, deliberata con l’atto di G.R. numero 261 del 24/05/2022 hanno, di fatto, generato non pochi malumori sul territorio e innescato meccanismi di protesta che potrebbero minare, addirittura, l’ordine pubblico, nell’intero circondario.

Ed è per questo che, anche a nome dei sindaci di Castel Volturno e Santa Maria la Fossa (zona rossa del piano), nel contesto del consueto e leale spirito di collaborazione istituzionale, le chiedo un incontro urgente compatibilmente con le sue esigenze istituzionali, per essere auditi in ordine a circostanze e rilievi che potrebbero condurre, auspichiamo, a soluzioni condivise dal territorio, al fine di mitigare la “politica dei blocchi” che, sempre più, assume le connotazioni di uno scontro di cui, in questo momento, delicatissimo, davvero vale la pena evitare. Con animo grato. Il sindaco Raffaele Ambrosca