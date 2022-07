Campus estivo: bambini in festa a Macerata Campania Venerdì 15 luglio il gran finale a conclusione delle attività

Tre settimane in giro a “colorare” con il proprio entusiasmo la provincia di Caserta. È terminato il campus estivo 2022 organizzato dalle associazioni sportive che animano la palestra della scuola elementare di via Roma a Macerata Campania: il Centro minibasket Macerata di Pierfrancesco Morrone, gli Amici del Volley Macerata di Giuseppe della Gatta ma rappresentata nel Campus da Ilaria Frailis, la Sistem Defense Academy del presidente Giuseppe Maccariello e l’Asd Soccer Macerata Campania del presidente Caroprese.

L’iniziativa, che ha goduto del patrocinio morale del Comune di Macerata Campania e dell’appoggio della Sagres del presidente del Gladiator Giacomo De Felice che ha realizzato divise e gadget per tutti, ha coinvolto oltre 40 tra bambine e bambini che dal 27 giugno sono stati impegnati in svariate attività: dalla raccolta delle ciliegie a Pratella alle passeggiate a cavallo passando per la conoscenza del ciclo di produzione della mozzarella di bufala, vero patrimonio del territorio di Terra di Lavoro. Immancabili, poi, le giornate dedicate allo sport presso il Revive Park di Caturano (cornice anche della storica festa dello sport) e lo studio della storia della provincia casertana con la visita guidata al Real Sito di Carditello. Un Campus che oltre agli appuntamenti con la storia e la tradizione ha permesso ai suoi partecipanti di divertirsi in piscina (alla Poseidon di Santa Maria Capua Vetere) e di godersi un bel film al cinema, sempre accompagnati da personale educativo qualificato che ha permesso che tutto si svolgesse in allegria e in sicurezza.

Si tratta di un raro esempio di sinergia tra diverse associazioni che ha permesso di realizzare un progetto (a costi contenuti per permettere a tutti di partecipare) molto apprezzato dalle famiglie di Macerata Campania e non solo.

Tanto apprezzato che tutte le mamme hanno deciso di animare la festa di chiusura del Campus estivo itinerante, che si svolgerà venerdì 15 luglio presso la scuola di via Roma di Macerata Campania, con dolci e pizze realizzate con le proprie mani da condividere in una mattinata di spensieratezza e amicizia che fa da giusta chiusura a tre settimane indimenticabili