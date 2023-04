Nuova mobilitazione degli allevatori casertani: "serve intervento Governo" "Interrompere la gestione della Regione Campania"

Questo pomeriggio, a partire dalle 15, nella Sala Don Milani della NCO a Casal di Principe, il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino terrà una conferenza stampa per illustrare le modalità con cui "gli allevatori si stanno preparando ad aprire la nuova fase di mobilitazione come hanno annunciato nei giorni scorsi e che ha l'obiettivo di ottenere l'intervento urgente non più rinviabile del governo nazionale per interrompere la irresponsabile gestione da Parte della Regione Campaniae della sua Task Force del fallimentare Piano di eradicazione della Brucellosi e della TBC Bovina e Bufalina".

Nel corso dell'incontro il portavoce del Movimento illustrerà le iniziative che accompagneranno i lavori della Commissione di Indagine Conoscitiva al Senato che si avvierà il 20 aprile proprio con la audizione di Gianni Fabbris e darà conto dei principali contenuti su cui si sviluppa il documento che a nome del Coordinamento Unitario verrà depositato agli atti del Senato il Giorno dopo.La Conferenza stampa, fanno sapere dal Coordinamento, sarà anche occasione per esprimere la posizione ufficiale del Movimento sia sul voto assunto oggi dal Consiglio Regionale della Campania, in relazione alla proposta di adozione con una Legge Regionale una Commissione di Inchiesta sul fenomeno della BRC e della TBC in Regione Campania , sia sulle dichiarazioni dell'assessore Regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo, che ha fatto sua e rilanciato la proposta avanzata dalla Coldiretti di "rivedere i confini della DOP della mozzarella di Bufala".