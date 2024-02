Casapulla: Approvato regolamento comunale di polizia mortuaria L’opposizione responsabile garantisce il numero legale ed approva il regolamento

In assenza dei due terzi della maggioranza, durante la commissione statuto e regolamenti, i consiglieri di opposizione Anna Di Nardo e Francesco Trepiccione hanno approvato il punto all'ordine del giorno.

Nonostante fosse stato chiesto dall'attuale maggioranza al presidente della commissione Francesco Trepiccione di convocare la seduta a stretto giro perchè il regolamento sarà oggetto di approvazione nel prossimo consiglio previsto per martedì, a presentarsi nella sede comunale insieme ai due consiglieri di opposizione è stato solo l'assessore Francesco Sorbo.

I tre consiglieri, con un atto di responsabilità, hanno fatto sì che la commissione potesse svolgersi regolarmente garantendo il numero legale e dopo un confronto costruttivo, al quale ha partecipato anche il personale dell'ufficio tecnico, si è deciso di votare favorevolmente alle modifiche del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Tali modifiche prevedono una maggiore dilazione per i cittadini che hanno acquistato i terreni all'interno del cimitero, in particolare "per chi ha stipulato l'atto di concessione dell'area prima della data del 01 12023 la richiesta del permesso a costruire delle opere edilizie da realizzare deve essere presentata entro tre anni dalla data di approvazione del presente regolamento senza ulteriori proroghe".

"Abbiamo fatto prevalere la politica del fare, del servizio del bene comune, dell'onestà verso i nostri cittadini, dell'etica che deve guidare chiunque si trovi in posizioni di responsabilità"- hanno dichiarato i consiglieri Di Nardo e Trepiccione