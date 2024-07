Autonomia differenziata: partita la raccolta firme a Macerata Campania In campo la locale sezione del Pd

La sezione del partito democratico di Macerata Campania è formalmente un punto di raccolta delle firme per la proposta di referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. Nella sede di Via Elena è possibile sottoscrivere l'adesione dal lunedì alla domenica negli orari di apertura. La scadenza è prevista per il 30 Settembre 2024. I responsabili del partito maceratese hanno inoltre programmato l'allestimento di una postazione all'aperto in una delle piazze cittadine in un weekend dopo la pausa estiva.