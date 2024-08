Picchia la moglie e tenta di violentarla: arrestato E' scattato il codice rosso: le violenze si protraevano dal 2022

La Squadra mobile di Caserta ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana, nei confronti di un uomo indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale. Le indagini hanno consentito di accertare le minacce e le aggressioni da parte dell'indagato ai danni della moglie, anche in presenza dei tre figli minori, che si protraevano dal 2022. L'uomo era spesso consumato sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti . In ben due occasioni l'uomo, in stato di ubriachezza, ha tentato di costringere la moglie ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà. È stato questo episodio ad aver spinto la vittima a presentare denuncia in Questura, consentendo l'attivazione della procedura d'urgenza del cosiddetto "Codice Rosso".