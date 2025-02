Formazione e orientamento: il comune di Santa Maria a Vico ospita il Majorana Importante opportunità per 29 studenti

Il comune di Santa Maria a Vico sarà il soggetto ospitante di un’importante iniziativa di formazione e orientamento professionale, offrendo l’opportunità a 29 studenti delle classi IV A e IV B del corso di amministrazione, finanza e marketing dell’ISISS Ettore Majorana di svolgere 40 ore di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).

Il progetto, che si terrà a titolo gratuito, mira a fornire agli studenti un’esperienza pratica e professionale di analisi delle entrate pubbliche degli enti locali.

Gli alunni, sotto la supervisione della dirigente scolastica Giuseppina Sgambato, dei referenti della funzione strumentale per il Pcto, i tutor interni, Albina Ruggiero e Alfonso Crisci, e di un tutor formativo esterno del comune, il responsabile del settore finanziario Vincenzo Morgillo, si concentreranno sulle entrate di natura tributaria e sulle attività che gli enti pubblici territoriali gestiscono per le risorse economiche e per finanziare i servizi pubblici locali.

L’attività si svolgerà nell’ambito dell’Ufficio tributi del comune di Santa Maria a Vico, dove gli studenti avranno l’opportunità di comprendere e applicare concretamente le teorie economiche e giuridiche relative alle entrate e alla gestione degli enti locali, con un focus particolare sulle prestazioni pecuniarie obbligatorie che lo stato e gli enti locali prelevano dai cittadini e dai soggetti economici per finanziare i servizi pubblici.

Il progetto rappresenta una preziosa opportunità di formazione, in grado di rafforzare le competenze degli studenti in ambito economico, amministrativo e tributario, favorendo l’orientamento verso scelte professionali consapevoli e mirate.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della stretta collaborazione tra il comune di Santa Maria a Vico e l’Istituto superiore Bachelet-Majorana, grazie anche alla grande collaborazione della dirigente scolastica Giuseppina Sgambato, con l’obiettivo di garantire agli studenti un’educazione di qualità che integri teoria e pratica, preparandoli adeguatamente alla contemporaneità del mondo del lavoro.

"Il comune di Santa Maria a Vico è da sempre impegnato a promuovere l’educazione e la formazione come strumento per garantire una crescita sostenibile, sia in ambito sociale che economico. Questo progetto è un altro passo importante verso la creazione di un legame solido tra il mondo scolastico e il mondo del lavoro, per preparare i nostri studenti a diventare cittadini consapevoli e professionisti competenti.

La stretta collaborazione con l’Istituto Bachelet-Majorana e la sua dirigente scolastica Sgambato è il segno di un impegno comune per formare le nuove generazioni con una solida preparazione, in grado di affrontare le sfide del futuro con fiducia e competenza”, ha dichiarato Andrea Pirozzi, sindaco di Santa Maria a Vico.

“Siamo orgogliosi di avviare questo percorso di formazione e orientamento con l’istituto superiore Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in collaborazione con la dirigente scolastica Pina Sgambato, tutto il corpo docente e grazie al responsabile del settore finanziario del nostro comune, Vincenzo Morgillo.

Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri giovani, che avranno la possibilità di vivere un’esperienza diretta nell’ambito delle amministrazioni locali, approfondendo tematiche fondamentali come la gestione delle entrate pubbliche e la fiscalità territoriale”, ha rimarcato Tiziana Pascarella, assessore alle finanze e ai tributi del comune di Santa Maria a Vico.