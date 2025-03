Cellole: al via i lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro storico Si parte dall'antico cancello del 1800 e dal giardino della rimembranza

Il comune di Cellole è lieto di annunciare che sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro storico, con particolare attenzione alla villetta, al giardino della rimembranza, alle Torri, il campanile, le chiese e la piazza, un luogo che merita di essere riscoperto e valorizzato.

"Questo progetto rappresenta un'importante opportunità per restituire luce e dignità al centro storico e ad angoli storici della nostra città, che negli anni hanno subito interventi inadeguati e ingiustificabili.” - afferma il sindaco Guido Di Leone - “I lavori di riqualificazione sono finalmente iniziati, siamo partiti dal giardino della rimembranza che avrà l’importanza che merita, con l’obiettivo di trasformarlo in un simbolo del nostro patrimonio culturale.

Abbiamo ritrovato anche l’antico cancello di ingresso della chiesa di Santa Lucia del 1800, scomparso e straordinariamente recuperato, che presto ritornerà al suo posto in piazza, nel centro storico di Cellole. Fù inspiegabilmente rimosso e buttato via, quel Cancello doveva essere a mio avviso valorizzato e non rimosso, in quanto parte integrante della storia e della bellezza della nostra Chiesa.”

I lavori di riqualificazione del centro storico sono frutto del lavoro svolto in sinergia tra il sindaco Di Leone e l’assessore ai lavori pubblici Iovino, e sono seguiti dall’architetto Ponticelli. Questo intervento non solo valorizzerà il centro storico ma contribuirà altresì a creare un nuovo spazio attrattivo per residenti e turisti. Un'opera, dunque, di fondamentale importanza per il territorio e di cui i risultati saranno presto visibili.