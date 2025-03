Nuova bella iniziativa a Cellole: arriva la casetta educativa per i bambini Il progetto mira ad una crescita sana e divertente per i più piccoli

L’amministrazione Di Leone è entusiasta di annunciare la creazione di un nuovo spazio dedicato ai bambini: la casetta educativa.

Ispirato al metodo “Montessori”, il progetto punta a offrire nuove opportunità di affiancamento e una crescita sana e divertente per i più piccoli, immersi in un ambiente ricco di giochi, colori e stimoli educativi. La nuova struttura sorgerà in Via Tevere, nell’area del parco giochi, creando così un punto di incontro sicuro e stimolante per tutti.

"Questo luogo rappresenta un'importante iniziativa per valorizzare il gioco e promuovere l'educazione infantile nella nostra comunità.” - afferma il sindaco di Cellole Guido Di Leone - riteniamo infatti che questo progetto sia un passo significativo verso la promozione del benessere e dello sviluppo infantile sul territorio. Ci auguriamo di vedere tanti sorrisi e attività coinvolgenti all'interno della casetta educativa".

Questo nuovo progetto è frutto del lavoro svolto dal sindaco Di Leone in collaborazione con l’assessore all’Istruzione Izzo. La casetta educativa sarà a disposizione della responsabile dell’area servizi sociali e scolastici Marianna Esposito, che potrà utilizzare questo spazio per organizzare laboratori educativi, incontri protetti e numerose iniziative pensate per i bambini.