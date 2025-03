Cancello ed Arnone, ticket sanitari: da domani stop code all’Asl Sarà possibile ritirare e presentare la modulistica direttamente in comune

A partire da domani, venerdì 28 marzo, sarà possibile ritirare presso il comune di Cancello ed Arnone la modulistica per ottenere l’esenzione del ticket sanitario: lo rendono noto il sindaco Raffaele Ambrosca e il consigliere delegato Gabriele Di Vuolo.

I moduli potranno essere compilati e consegnati direttamente al comune, che si occuperà di trasmetterli agli uffici competenti, evitando così ai cittadini lunghe attese presso le sedi Asl di Mondragone e Castel Volturno. Si tratta di un importante servizio per tutta la comunità e che favorisce soprattutto le persone anziane che non dovranno più effettuare spostamenti per ottenere l’esenzione.