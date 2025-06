Incendio Capua, secondo ciclo campionamento: ecco com'è la situazione Diossine inferiori a valore di riferimento

Proseguono gli accertamenti dell’Arpa Campania in seguito all’incendio divampato la sera dello scorso 1 giugno nell’area dell’ex campo nomadi di Capua.

A seguito di un ulteriore campionamento svolto in data 2-3 giugno, la somma delle concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili dispersi in aria nei pressi del luogo dell’incendio è risultata inferiore al valore utilizzato dalla comunità scientifica come riferimento (valore riscontrato 0,074 pg/Nm3 I-Teq, ovvero concentrazione espressa in picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente, rispetto al valore di riferimento di 0,15 pg/Nm3 I-TEQ individuato dal Lai, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca, da considerare indicativo e non normativo).

Il risultato mostra una netta diminuzione rispetto agli esiti del primo ciclo di campionamento del 1-2 giugno (0,58 pg/Nm3 I-Teq). Ogni eventuale ulteriore risultato di rilievo degli accertamenti in corso verrà pubblicato sul sito arpacampania.it.