Soggiorno termale per anziani sull’isola d’Ischia: ecco le modalità L'iniziativa promossa dal comune di Cesa

Il comune di Cesa ha organizzato un soggiorno turistico-termale presso l’incantevole isola d’Ischia. L'iniziativa, riservata ai cittadini residenti autosufficienti, uomini dai 65 anni e donne dai 60 anni in poi, si svolgerà dal 7 al 14 settembre 2025.

Il soggiorno prevede il trasporto da e per l'isola, alloggio in struttura alberghiera con pensione completa, escursioni guidate, serate danzanti, animazione in hotel e accesso alle piscine interne ed esterne.

Inoltre, sarà possibile usufruire di cure termali convenzionate con l’Asl, presentando la relativa impegnativa medica. In caso contrario, il servizio termale avrà un costo aggiuntivo di € 100,00.

Per partecipare, gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente tramite il portale servizi sociali del comune entro e non oltre le ore 12:00 del 25 luglio 2025. È richiesta la copia di un documento d’identità valido, l’attestazione Isee aggiornata e la ricevuta di pagamento della quota di compartecipazione, calcolata in base alla fascia Isee di appartenenza:

Isee da € 0 a € 3.000: esonero totale

da € 3.000,01 a € 5.000: quota € 50

da € 5.001 a € 10.000: quota € 100

da € 10.000,01 a € 15.000: quota € 150

da € 15.000,01 a € 20.000: quota € 200

da € 20.000,01 a € 25.000: quota € 250

oltre € 25.000: quota € 300

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di offrire ai nostri concittadini anziani un’esperienza completa e coinvolgente - spiega il vicesindaco Giusy Guarino, delegata ai servizi sociali - Vogliamo garantire un periodo di relax e benessere, in cui possano godere delle rinomate proprietà curative delle acque termali di Ischia, ma anche creare un’occasione di divertimento, svago e socializzazione grazie a escursioni, serate danzanti e attività ricreative organizzate appositamente per loro. È un modo per valorizzare la terza età attraverso momenti di condivisione e spensieratezza, contribuendo alla salute fisica e psicologica dei partecipanti”.

"Il soggiorno all'isola d’Ischia è pensato con grande attenzione sia agli aspetti salutistici sia a quelli ludici – conclude Guarino - Abbiamo previsto un programma ricco e variegato, con cure termali, attività di gruppo e intrattenimenti serali, perché crediamo che il benessere passi anche attraverso il buon umore e la socialità. Desideriamo che i nostri anziani vivano quest’esperienza come un'opportunità speciale per rigenerarsi e trascorrere giornate piacevoli e allegre in compagnia".