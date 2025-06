Centro Civitas: "Favorire l'integrazione e la crescita della comunità" A Cancello ed Arnone il centro di formazione nazionale di Opes

"Il nostro sogno come amministrazione è stato sempre quello di avere un luogo dove poter far attività di promozione culturale, sociale e sportiva, favorendo l’integrazione e quindi la crescita della nostra comunità.

Con la realizzazione del complesso Civitas ci siamo riusciti, ma per fare in modo che il centro vivesse di luce propria era necessario che ne affidassimo la gestione.

Abbiamo scelto un soggetto autorevole che potesse dare alla struttura una dimensione extraterritoriale nello spirito di portare un valore aggiunto a Cancello ed Arnone".

Con queste parole il primo cittadino Raffaele Ambrosca ha spiegato nel corso della conferenza stampa di questa mattina lo spirito che ha portato il suo esecutivo ad affidare il complesso Civitas al gruppo Opes.

"Abbiamo chiaramente mantenuto la possibilità di organizzare eventi ed iniziative all’interno del complesso - ha evidenziato il sindaco - ma, soprattutto, abbiamo ottenuto la possibilità di individuare famiglie con redditi bassi alle quali consentire di poter partecipare gratuitamente alle attività che saranno organizzate all’interno del Centro Civitas".

Enrico Di Prisco, responsabile nazionale del settore danza di Opes e membro della giunta esecutiva nazionale ha sottolineato l’impegno dell’ente di promozione sportiva rivolto all’inclusione.

"Attraverso la danza ed altre attività sportive promuoveremo l’integrazione e l’inclusione - ha evidenziando - organizzando anche corsi rivolti a persone con disabilità".

Opes è un ente riconosciuto sia dal Coni che dal Cip, comitato paraolimpico. «Le nostre attività prenderanno il via a settembre - ha specificato - ma nel frattempo promuoveremo una serie di open day gratuiti per far conoscere a tutti i cittadini le iniziative che intendiamo mettere in campo".

Opes ha intenzione di rendere Cancello ed Arnone anche centrale nel percorso di formazione dei suoi operatori nel settore danza.

"Nel centro Civitas, infatti - ha evidenziato - abbiamo intenzione di organizzare la formazione nazionale del settore danza. Cancello ed Arnone sarà richiamerà tantissimi operatori che poi saranno chiamati a formare le nuove generazioni sui territori". Alla conferenza stampa anche Alfonso Di Prisco, amministratore unico di Opes Danza Ssd.