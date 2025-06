Santa Maria a Vico, al via il campo estivo "Smav 2025" per bambini e ragazzi Un progetto educativo e sociale affidato alla cooperativa Amira

È stato inaugurato ufficialmente il campo estivo "Smav 2025", presso il plesso scolastico “Giovanni XXIII, promosso dal Comune di Santa Maria a Vico e rivolto a 40 minori tra i 3 e i 14 anni, con particolare attenzione ai figli di genitori separati o divorziati. Il progetto è stato affidato alla Cooperativa Sociale Amira, che curerà la gestione delle attività educative e ricreative per l’intero mese di luglio.



"Anche quest’anno abbiamo scelto di riproporre il nostro campo estivo, un progetto che ci regala sempre grandi soddisfazioni e preziosi momenti di condivisione.

Non solo svago, ma un’esperienza educativa che aiuta bambini e ragazzi a riflettere, scoprire, creare e crescere insieme. Vogliamo costruire un ambiente creativo e inclusivo, dove il dialogo e il senso di comunità possano fiorire. Crediamo in un territorio da vivere, amare e custodire. Un grazie di cuore alla Cooperativa Amira per l’impegno e la professionalità che rendono tutto questo possibile" fanno sapere a margine dell’iniziativa, il sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi e l'assessore alle Politiche Sociali Veronica Biondo.



"Un campo estivo non è solo gioco, è un’esperienza che educa alla condivisione, crea legami e restituisce ai bambini il diritto alla spensieratezza", cosi ha affermato il Presidente di Amira Manuela Capozzi.



"Essere parte di questo progetto - aggiunge la Capozzi - significa contribuire a costruire una comunità più unita e attenta ai bisogni dell’infanzia".



Il progetto prevede cinque giorni a settimana tra attività, laboratori, escursioni e momenti ludico-educativi, con un’équipe formata da coordinatori, educatori e operatori qualificati. La chiusura sarà caratterizzata da una festa finale che coinvolgerà famiglie e territorio.