Cesa, portale tributi: presentazione ufficiale del progetto Importante passo avanti verso la semplificazione amministrativa e digitalizzazione dei servizi

Il prossimo 17 luglio alle ore 18.30, presso la sala consiliare del comune di Cesa, si terrà l’iniziativa di presentazione ufficiale del progetto portale tributi.

Si tratta di una nuova piattaforma digitale che rappresenta un importante passo avanti nella direzione della semplificazione amministrativa e della digitalizzazione dei servizi comunali.

Durante l’incontro pubblico, saranno illustrati i contenuti e le funzionalità del portale, accessibile all’indirizzo cesa.infocontribuenti.it, pensato per offrire ai cittadini uno strumento innovativo, semplice e sicuro per la gestione dei tributi locali.

Previsti gli interventi istituzionali del sindaco Enzo Guida, dell’Assessore al Bilancio e Tributi Gina Migliaccio, del Vicesindaco Giusy Guarino, delegata alla Digitalizzazione. Seguirà la presentazione tecnica del progetto, a cura del responsabile del servizio finanziario del comune di Cesa Salvatore Sarpo, del prof. Tommaso Ventre, docente universitario esperto di fiscalità locale e di Giuseppe Rossetti di Aerarium p.a. srl, società partner per l’implementazione del portale.

"Il Portale tributi rappresenta una svolta importante per il nostro comune - spiega il sindaco Guida- è un progetto che mira a garantire trasparenza, efficienza e un rapporto più diretto tra amministrazione e cittadini.

Con strumenti innovativi e accessibili vogliamo offrire un servizio all’altezza delle esigenze moderne, che valorizzi il tempo e la fiducia dei contribuenti. La digitalizzazione non è più una scelta, ma una necessità. Con questo portale non solo rendiamo più semplice la vita ai cittadini, ma promuoviamo una cultura amministrativa orientata all’inclusione, all’accessibilità e all’efficienza dei servizi pubblici. È un progetto in linea con gli obiettivi strategici del nostro mandato".

Con i fondi sulla digitalizzazione, ottenuti attraverso il Pnrr, è stato già attivato il portale servizi sociali, realizzata una parte della sistemazione dell’archivio, nonché alcuni interventi in materia di panchine digitali.