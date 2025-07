Cellole: "I sogni non si bruciano" Con il cuore a pezzi il sindaco Guido Di Leone dopo l'incendio di Baia Domizia

Il comune di Cellole esprime profonda gratitudine alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla protezione civile e a tutti coloro che sono intervenuti per fronteggiare il grande incendio che ha colpito la nostra amata Baia Domizia.

La pronta azione e la determinazione hanno permesso di evitare il peggio e di mettere in sicurezza la popolazione.

Il sindaco Guido Di Leone, che ha trascorso due giorni in prima linea con le forze dell'ordine e i volontari, con il cuore a pezzi ha dichiarato: "Baia Domizia, negli ultimi anni, è stata oggetto di un grande lavoro di riqualificazione e valorizzazione, e vedere il frutto di tanto impegno andare in fumo è stato un duro colpo. Ma proprio per questo, siamo più determinati che mai a ripristinare i danni e a farla rinascere nuovamente".