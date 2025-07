Monitoraggio inquinanti atmosferici a seguito di incendio a Pastorano La comunicazione dell'Arpa Campania

Tecnici dell’Arpa Campania sono intervenuti, allertati dalla Prefettura di Caserta, nell’area industriale di Pastorano (Ce) a seguito dell’incendio divampato questo pomeriggio a un sito di gestione di rifiuti.

Il personale Arpac ha avviato il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera nell’area interessata dall’incendio. I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.