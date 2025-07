Castel Volturno: piazzale intitolato a tre valorosi servitori dello Stato Il monito del prefetto Armando Forgione rivolto alle nuove generazioni

Al commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, è avvenuta la cerimonia di intitolazione del piazzale interno alla memoria del sovrintendente capo della polizia di Stato Gabriele Rossi, del vice sovrintendente Francesco Alighieri e dell'agente Pasquale D'Alessandro, riconosciuti dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano per il loro sacrificio, "Medaglia d'argento al valor civile".

I familiari e tutte le autorità presenti hanno ricordato con commozione l'eroiche gesta dei poliziotti che servirono lo Stato.

Il prefetto Armando Forgione, direttore centrale della direzione per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato ha sottolineato l'importanza del "ricordo" come monito per le future generazioni.