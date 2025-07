Incendio a Pastorano: ulteriori risultati del monitoraggio diossine Il nuovo bollettino dell'Arpac Campania

I risultati del secondo ciclo di campionamento svolto nei pressi del luogo dell’incendio divampato nell’area industriale di Pastorano lo scorso 9 luglio evidenziano una concentrazione totale di diossine, furani, policlorobifenili dispersi in aria pari a 0,57 picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente (pg/Nm3 I-TEQ), superiore dunque al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica (0,15 pg/Nm3 I-TEQ fonte: LAI-Germania).

Il risultato si riferisce a un periodo di campionamento di 24 ore dalla mattina dello scorso 10 luglio alla mattina di ieri.

Il primo ciclo di campionamento, svolto a incendio ancora in corso e dunque plausibilmente prima della ricaduta della maggior parte degli inquinanti, aveva restituito una concentrazione inferiore al suddetto limite di riferimento (si rimanda al comunicato diffuso ieri).

Il monitoraggio prosegue per seguire l’andamento delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici nell’area interessata dall’evento. Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito arpacampania.it.