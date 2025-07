Cesa: inaugurazione del nuovo parco giochi "Gino Strada" Presente Simonetta Gola Strada, direttrice della comunicazione di Emergency

Sabato 19 luglio 2025 a Cesa alle ore 17:00, sarà inaugurato ufficialmente il nuovo parco giochi intitolato a Gino Strada, situato in Via Pietro Nenni.

La cerimonia prevede la benedizione del parroco don Giuseppe Schiavone, seguita dai saluti istituzionali del sindaco Enzo Guida, del consigliere comunale delegato ai lavori pubblici Cesario Villano e del vice sindaco con delega all'infanzia Giusy Guarino. Ospite d’eccezione sarà Simonetta Gola Strada, direttrice della comunicazione di Emergency e moglie del compianto Gino Strada.

“L’apertura di questo Parco Giochi - sottolinea il sindaco Guida - rappresenta un importante momento per la nostra comunità.

È un luogo pensato per i nostri bambini, dove potranno divertirsi in sicurezza, giocare e socializzare. L’intitolazione a Gino Strada vuole essere un omaggio ad un uomo che ha dedicato la vita ai valori della solidarietà e della pace, principi fondamentali che intendiamo trasmettere alle nuove generazioni”.

“Abbiamo lavorato intensamente per realizzare un parco giochi che fosse accogliente, sicuro e accessibile a tutti - dichiara il consigliere Cesario Villano - un’opera che migliora la qualità della vita dei nostri cittadini e valorizza il territorio comunale. Questo spazio è stato realizzato interamente con fondi del comune”.

“Questo spazio rappresenta un investimento significativo sull'infanzia e sulla famiglia - aggiunge il vice sindaco Giusy Guarino - con una precedente delibera lo abbiamo individuato anche come “spazio neutro”, a supporto del centro per le famiglie. Un luogo dove i bambini potranno crescere, divertirsi e imparare insieme in un ambiente sano e stimolante”.

La festa di inaugurazione sarà animata da Chapeau Party, con zucchero filato, bolle di sapone, personaggi Disney e baby dance per i più piccoli. Tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare.