Casapulla investe nel benessere psicologico: nasce il progetto "Oltre"

Iniziativa dedicata al supporto emotivo e psicologico di adulti e bambini del territorio

casapulla investe nel benessere psicologico nasce il progetto oltre

Determinante per la nascita del centro è stato l’impegno dell'assessore ai servizi sociali, Maria Sorbo, che ha fortemente voluto l’attivazione del progetto, riconoscendone il valore per la salute mentale della comunità...

Casapulla.  

Il comune di Casapulla compie un passo importante nel campo delle politiche sociali e del benessere psicologico con l’attivazione del progetto "Oltre", un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dedicata al supporto emotivo e psicologico di adulti e bambini del territorio.

Il progetto, realizzato grazie a una convenzione con l’associazione “Oltre il limite” di Elpidio Cecere, da anni impegnata nel settore del sostegno psicologico e sociale, testimonia la volontà dell’Ente di offrire risposte concrete ai bisogni della cittadinanza, con un’attenzione particolare alle situazioni di fragilità.

Determinante per la nascita del centro è stato l’impegno dell’assessore ai servizi sociali, Maria Sorbo, che ha fortemente voluto l’attivazione del progetto, riconoscendone il valore per la salute mentale della comunità.

Al suo fianco, l’assessore al benessere e alla famiglia, Santina Santorelli, che ha sottolineato come simili iniziative rappresentino un investimento sul futuro del tessuto sociale casapullese.

Il Centro “Oltre”, ha sede nello storico Palazzo Buonpane e andrà ad offrire servizi completamente gratuiti destinati a bambini, genitori e donne. Ci saranno percorsi personalizzati di ascolto, supporto e orientamento. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura del benessere psicologico accessibile a tutti, andando così a rafforzare le reti familiari e comunitarie.

Con la nascita di questo progetto, Casapulla si va a confermare come un modello di attenzione e sensibilità verso le esigenze dei cittadini, aprendo una nuova stagione di impegno sociale e di cura della persona.

Ultime Notizie