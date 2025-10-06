Casapulla investe nel benessere psicologico: nasce il progetto "Oltre" Iniziativa dedicata al supporto emotivo e psicologico di adulti e bambini del territorio

Il comune di Casapulla compie un passo importante nel campo delle politiche sociali e del benessere psicologico con l’attivazione del progetto "Oltre", un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dedicata al supporto emotivo e psicologico di adulti e bambini del territorio.

Il progetto, realizzato grazie a una convenzione con l’associazione “Oltre il limite” di Elpidio Cecere, da anni impegnata nel settore del sostegno psicologico e sociale, testimonia la volontà dell’Ente di offrire risposte concrete ai bisogni della cittadinanza, con un’attenzione particolare alle situazioni di fragilità.

Determinante per la nascita del centro è stato l’impegno dell’assessore ai servizi sociali, Maria Sorbo, che ha fortemente voluto l’attivazione del progetto, riconoscendone il valore per la salute mentale della comunità.

Al suo fianco, l’assessore al benessere e alla famiglia, Santina Santorelli, che ha sottolineato come simili iniziative rappresentino un investimento sul futuro del tessuto sociale casapullese.

Il Centro “Oltre”, ha sede nello storico Palazzo Buonpane e andrà ad offrire servizi completamente gratuiti destinati a bambini, genitori e donne. Ci saranno percorsi personalizzati di ascolto, supporto e orientamento. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura del benessere psicologico accessibile a tutti, andando così a rafforzare le reti familiari e comunitarie.

Con la nascita di questo progetto, Casapulla si va a confermare come un modello di attenzione e sensibilità verso le esigenze dei cittadini, aprendo una nuova stagione di impegno sociale e di cura della persona.