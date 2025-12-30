Cesa, sindaco Enzo Guida: "Ridotte le tasse per i cittadini" Approvato il bilancio di previsione per l’anno 2026

“E’ il quarto anno consecutivo che il documento è approvato entro la fine dell’anno, in modo da avere un bilancio operativo già a partire dal primo gennaio. Un piccolo primato che, da tempo, portiamo avanti”, ha sottolinea in aula il sindaco Enzo Guida.

“Riduzione delle tasse, conferma dei servizi essenziali, completamento delle opere in corso: sono le direttrici lungo cui si muove il documento”. “Inoltre – ha aggiunto il sindaco – presto preleveremo dei fondi dall’avanzo di amministrazione per alcune opere pubbliche, in particolare, per la realizzazione della fogna in zona via Federico II”.

Oltre al voto positivo della maggioranza, sul bilancio che riduce le tasse si è aggiunto il voto positivo dei consiglieri Raffaele Bencivenga, Maria Oliva, Maria Rosaria Guarino. Si è astenuto il consigliere Luigi De Angelis ed ha votato contro il consigliere Gina Migliaccio.

Diversi sono stati gli interventi in aula, tra cui il capogruppo Nicola Autiero che ha sottolineato la importanza di condividere la scelta di riduzione della pressione fiscale. L’assessore Francesco Maria Turco ha ricordato gli interventi in materia di formazione e lavoro, che hanno creato occasioni per i giovani del territorio.

L’assessore Francesca D’Agostino ha sottolineato “i tanti obiettivi raggiunti, le tante opere realizzati, sotto gli occhi di tutti e solo chi non vuole vedere il cambiamento reale per ragioni strumentali non lo vede”.

L’assessore Alfonso Marrandino ha rimarcato l’obiettivo della riduzione delle tasse, con la possibilità di andare a finanziare i capitoli di bilancio, successivamente, quando saranno certi gli stanziamenti del governo,

“Oltre alla riduzione delle tasse – ha aggiunto il vicesindaco Giusy Guarino - da mesi stiamo offrendo opportunità alle famiglie tramite i tirocini del Programma Gol. La nostra azione è sempre stata tesa a rispondere alle esigenze dei cittadini e della comunità”

Il consigliere comunale Cesario Villano ha ricordato i vari interventi in materi di lavori pubblici, che si sono susseguiti in questi anni e quelle che dovranno essere ancora realizzate.

In ultimo il presidente del consiglio comunale Domenico Mangiacapra ha evidenziato il lavoro costante di dialogo che vi è stato negli ultimi tempi, “sempre teso alla ricerca del bene comune”.

“Tutto questo è stato possibile - aggiunge il primo cittadino - grazie ad un lavoro di squadra, portato avanti dagli assessori, dai consiglieri comunali, dagli uffici, in particolare dal servizio ragioneria, ma anche grazie alle condivisione delle proposte politiche”.

Successivamente, appena i dati saranno pronti, si lavorerà anche alla riduzione della tassa sui rifiuti.

Approvata anche la cessione volontaria dei terreni e l’acquisizione al patrimonio comunale, per la costruzione della nuova isola ecologica.

“Con questo ulteriore atto - ha concluso il primo cittadino - diamo un impulso all’iter per la realizzazione dell’isola ecologica, portando avanti l’obiettivo della delocalizzazione”. E’ stata approvata anche la commissione permanente in materia di sicurezza sul lavoro.