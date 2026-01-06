Comune Cesa: 200 mila euro per antincendio Quasi 45 mila euro per "Risorse in comune"

Tra fine anno 2025 ed inizio 2026 il comune di Cesa ha già ottenuto quasi 245 mila euro di finanziamento.

La prima notizia è stata relativa alla concessione di un contributo ministeriale per 200 mila euro, concesso nell’ambito dell’avviso pubblico per l’adeguamento delle norme di prevenzione e protezione antincendio.

Queste somme serviranno per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza delle scuole ed è relativo alla Scuola Primaria “Gianni Rodari”.

“Con queste somme – spiega il consigliere comunale delegato all’edilizia scolastica Cesario Villano – potremmo avviare la progettazione e poi l’esecuzione dei lavori dell’antincendio presso questa scuola”.

L’altro finanziamento ha riguardato il bando “Risorse in Comune”.

Quasi 45 mila euro sono stati concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

I fondi potranno essere usati per l’acquisto di hardware e software innovativi, arredi e soluzioni ergonomiche negli spazi di lavoro. L’obiettivo è il potenziamento delle amministrazioni, garantendo tempi più rapidi ed una qualità più efficiente dei servizi.

“Questi due finanziamenti giunti a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo, sono la dimostrazione che il lavoro è incessante e senza sosta”, conclude il sindaco Enzo Guida.