Cellole, mobilità in paese: il comune ottiene oltre 1,3 milioni di euro Riqualificazione della strada che collega la stazione ferroviaria alla Domiziana

Il comune di Cellole annuncia con grande soddisfazione di aver ottenuto un finanziamento di € 1.314.080,64 dalla regione Campania per la riqualificazione della strada che collega la stazione ferroviaria alla Domiziana, in località Acquannauto.



"Il progetto di riqualificazione della strada prevede interventi di miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.

Questo importante risultato è il frutto dell'impegno e della determinazione del nostro assessore ai lavori pubblici, Giovanni Iovino, e di tutto l'ufficio tecnico - dichiara il sindaco Guido Di Leone - questa opera è fondamentale per la mobilità e per la crescita del nostro paese, e rappresenta un importante passo avanti per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. I fatti parlano, il lavoro continua. Continuiamo a far crescere la nostra Cellole".