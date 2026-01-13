Cellole, mobilità in paese: il comune ottiene oltre 1,3 milioni di euro

Il comune di Cellole annuncia con grande soddisfazione di aver ottenuto un finanziamento di € 1.314.080,64 dalla regione Campania per la riqualificazione della strada che collega la stazione ferroviaria alla Domiziana, in località Acquannauto.
"Il progetto di riqualificazione della strada prevede interventi di miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.
Questo importante risultato è il frutto dell'impegno e della determinazione del nostro assessore ai lavori pubblici, Giovanni Iovino, e di tutto l'ufficio tecnico - dichiara il sindaco Guido Di Leone - questa opera è fondamentale per la mobilità e per la crescita del nostro paese, e rappresenta un importante passo avanti per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. I fatti parlano, il lavoro continua. Continuiamo a far crescere la nostra Cellole".