Referendum 2026: priorità a disoccupati e studenti per la nomina scrutatori L'esempio del comune di Cesa in Campania

Anche per le elezioni di fine marzo, in occasione del referendum si darà spazio a disoccupati e studenti per la nomina a scrutatori.

La commissione elettorale comunale a Cesa nel casertano, ha rinnovato il principio utilizzato da anni, in base al quale, c’è spazio per queste categorie di persone.

"E’ un indirizzo che seguiamo da tanti anni - ricorda il sindaco Enzo Guida - che punta a sostenere le fasce sociali più deboli, dando priorità, nella selezione degli scrutatori, alle persone disoccupate e agli studenti disoccupati iscritti a scuole superiori o università, purché regolarmente iscritti all’albo comunale degli scrutatori e non abbiano già svolto tale funzione nelle ultime due tornate elettorali".

Le modalità:

"Gli interessati potranno presentare domanda utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l'ufficio elettorale del comune o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.cesa.ce.it.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 23 febbraio 2026, presso l'ufficio protocollo comunale, dal lunedì al venerdì durante l’orario di apertura, allegando autocertificazione di stato di disoccupazione e copia di un documento di identità valido.

Nel caso in cui le domande pervenute risultassero superiori al numero di scrutatori da nominare, si procederà a sorteggio pubblico tra gli aventi diritto. Qualora, invece, le istanze risultassero inferiori al numero richiesto, la commissione provvederà alla nomina diretta tra gli iscritti disoccupati dell'albo.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di domanda, è possibile consultare il sito del Comune o rivolgersi all’Ufficio Elettorale.