Referendum 2026: priorità a disoccupati e studenti per la nomina scrutatori

L'esempio del comune di Cesa in Campania

referendum 2026 priorita a disoccupati e studenti per la nomina scrutatori

La commissione elettorale comunale ha rinnovato il principio utilizzato da anni, in base al quale, c’è spazio per queste categorie di persone...

Cesa.  

 

Anche per le elezioni di fine marzo, in occasione del referendum si darà spazio a disoccupati e studenti per la nomina a scrutatori.

La commissione elettorale comunale a Cesa nel casertano, ha rinnovato il principio utilizzato da anni, in base al quale, c’è spazio per queste categorie di persone.

"E’ un indirizzo che seguiamo da tanti anni - ricorda il sindaco Enzo Guida - che punta a sostenere le fasce sociali più deboli, dando priorità, nella selezione degli scrutatori, alle persone disoccupate e agli studenti disoccupati iscritti a scuole superiori o università, purché regolarmente iscritti all’albo comunale degli scrutatori e non abbiano già svolto tale funzione nelle ultime due tornate elettorali".

Le modalità:

"Gli interessati potranno presentare domanda utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l'ufficio elettorale del comune o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.cesa.ce.it.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 23 febbraio 2026, presso l'ufficio protocollo comunale, dal lunedì al venerdì durante l’orario di apertura, allegando autocertificazione di stato di disoccupazione e copia di un documento di identità valido.

Nel caso in cui le domande pervenute risultassero superiori al numero di scrutatori da nominare, si procederà a sorteggio pubblico tra gli aventi diritto. Qualora, invece, le istanze risultassero inferiori al numero richiesto, la commissione provvederà alla nomina diretta tra gli iscritti disoccupati dell'albo.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di domanda, è possibile consultare il sito del Comune o rivolgersi all’Ufficio Elettorale.

