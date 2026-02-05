Accusato di stalking, viola la sorveglianza speciale: arrestato

I carabinieri della tenenza di Castel Volturno, hanno arrestato un 32enne di Giugliano in Campania, per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nello stesso comune.
Durante un servizio di pattugliamento in via Domitiana, i militari hanno proceduto al controllo dell’uomo, che dichiarava di essere sprovvisto di documenti di riconoscimento.
Successivamente, un riscontro nelle banche dati delle forze di polizia ha permesso di accertare che l’uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per il reato di stalking nei confronti della sua ex compagna.
L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.