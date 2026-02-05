Rapina in concorso e calunnia: ordine di carcerazione per un 39enne Santa Maria Capua Vetere: l'uomo è stato condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione

I carabinieri della stazione di Sant’Arpino hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli Nord.

L’attività si è svolta presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove i militari hanno curato gli adempimenti previsti dall’atto giudiziario. Il provvedimento riguarda un 39enne, già detenuto per altra causa, destinatario di una condanna definitiva a sei anni e quattro mesi di reclusione.

I fatti fanno riferimento a plurimi episodi di rapina in concorso e calunnia, commessi in periodi distinti tra il 2019 e il 2024 nei comuni di Sant’Arpino e San Marcellino.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è rimasto associato presso l’istituto di pena, a disposizione dell’autorità giudiziaria, regolarmente informata dai carabinieri della stazione di Sant’Arpino.