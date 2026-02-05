Falciano del Massico, viola obblighi sorveglianza speciale: denunciato

A Falciano del Massico, i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno denunciato un 44enne del luogo, già sottoposto a una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni, nonché alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della persona offesa.
L’uomo è ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, in particolare dell’obbligo di permanere presso la propria abitazione nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 07:00.
Nel corso di due distinti controlli effettuati dai militari dell’Arma, infatti, il 44enne non è stato trovato nella propria abitazione durante l’orario stabilito, senza fornire alcun giustificato motivo per l’assenza.
La violazione è stata pertanto segnalata all’autorità competente, che valuterà gli ulteriori provvedimenti del caso.