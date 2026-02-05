Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: arrestato 36enne Provvedimemto emesso dalla procura della repubblica di Napoli

A Trentola Ducenta, i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale di Napoli nord, nell’ambito della costante attività di controllo e attuazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il provvedimento ha riguardato un 36enne, destinatario di una condanna definitiva a due anni di reclusione per maltrattamenti contro familiari conviventi e lesioni personali, reati commessi nel territorio di Carinaro in un arco temporale compreso tra il 2016 e il 2019.

L'uomo è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, tempestivamente informata dai militari della stazione carabinieri di Trentola Ducenta.