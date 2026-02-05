Castel Volturno, controlli antidroga dei carabinieri: tre giovani denunciati L'intervento è scattato in località Pinetamare, all’interno di un complesso residenziale

Nuovo intervento antidroga a Castel Volturno. I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno denunciato in stato di libertà tre giovani, di età compresa tra i 21 e i 28 anni, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato in località Pinetamare, all’interno di un complesso residenziale dove i militari dell’Arma, dopo un’attenta attività di osservazione, hanno fatto accesso all’abitazione di uno dei soggetti coinvolti. All’interno dell’appartamento era presente anche un 21enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno rinvenuto diverse dosi di sostanza stupefacente, già confezionate e pronte per la vendita. In particolare sono stati sequestrati crack, cocaina, marijuana e hashish per un peso complessivo di oltre 40 grammi, oltre a 1.050 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre i tre giovani sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.