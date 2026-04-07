Casa della cultura a Cellole: inaugurazione con Catello Maresca Uno spazio dedicato ai giovani e alle future generazioni

Il comune di Cellole è entusiasta di annunciare l’apertura ufficiale della casa della cultura oggi pomeriggio alle ore 17:00. Per l'occasione, sarà presente il magistrato Catello Maresca, che sarà ospite della giornata.



La "Casa della cultura è uno spazio dedicato ai giovani e alle future generazioni. Un lavoro di grande importanza per la comunità, seguito dal sindaco di Cellole Guido Di Leone e dal consigliere delegato alla cultura Fiore Renzo D’Onofrio.

La sala superiore della casa della cultura sarà dedicata a Falcone, Borsellimo e Livatino, tre grandi magistrati che hanno lottato per la giustizia e la legalità.



"La casa della cultura è un progetto importante per la nostra comunità", dichiara il sindaco di Cellole. "È un luogo dove i giovani potranno crescere e imparare, e dove la cultura, la legalità e la creatività saranno al centro dell'attenzione. Siamo orgogliosi di inaugurare questo spazio e di dedicarlo a tre grandi eroi della nostra storia".