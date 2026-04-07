Cesa: al via la campagna esenzioni ticket per reddito 2026

L’iniziativa nasce dall’accordo tra l’Asl Caserta e i comuni dell’ambito territoriale C06

cesa al via la campagna esenzioni ticket per reddito 2026

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dei servizi di prossimità e nella tutela del diritto alla salute, garantendo un accesso più equo alle prestazioni sanitarie...

Cesa.  

Parte ufficialmente la campagna per il rilascio delle esenzioni dal ticket sanitario per reddito relativa all’anno 2026. L’iniziativa nasce dall’accordo tra l’Asl Caserta e i comuni dell’ambito territoriale C06, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai benefici per i cittadini, in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

A partire dal 1° aprile 2026, i residenti, con particolare attenzione ad anziani e persone fragili, potranno presentare la documentazione necessaria direttamente presso gli uffici comunali, evitando così ulteriori passaggi burocratici e facilitando le procedure.

La modalità di presentazione è semplice: sarà necessario compilare il modulo di autocertificazione disponibile presso lo sportello dei Servizi Sociali e consegnarlo presso lo stesso ufficio, dove il personale preposto fornirà assistenza e supporto.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dei servizi di prossimità e nella tutela del diritto alla salute, garantendo un accesso più equo alle prestazioni sanitarie.

"Con questa campagna - dichiara il presidente del consiglio comunale Domenico Mangiacapra, delegato alla sanità - vogliamo essere concretamente vicini ai cittadini, soprattutto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Abbiamo lavorato per rendere le procedure più semplici e accessibili, portando i servizi direttamente sul territorio.

L’obiettivo è chiaro: nessuno deve rinunciare alle cure per motivi economici. Continueremo a impegnarci per garantire diritti, dignità e inclusione sociale".

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