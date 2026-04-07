Cesa: al via la campagna esenzioni ticket per reddito 2026 L’iniziativa nasce dall’accordo tra l’Asl Caserta e i comuni dell’ambito territoriale C06

Parte ufficialmente la campagna per il rilascio delle esenzioni dal ticket sanitario per reddito relativa all’anno 2026. L’iniziativa nasce dall’accordo tra l’Asl Caserta e i comuni dell’ambito territoriale C06, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai benefici per i cittadini, in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

A partire dal 1° aprile 2026, i residenti, con particolare attenzione ad anziani e persone fragili, potranno presentare la documentazione necessaria direttamente presso gli uffici comunali, evitando così ulteriori passaggi burocratici e facilitando le procedure.

La modalità di presentazione è semplice: sarà necessario compilare il modulo di autocertificazione disponibile presso lo sportello dei Servizi Sociali e consegnarlo presso lo stesso ufficio, dove il personale preposto fornirà assistenza e supporto.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dei servizi di prossimità e nella tutela del diritto alla salute, garantendo un accesso più equo alle prestazioni sanitarie.

"Con questa campagna - dichiara il presidente del consiglio comunale Domenico Mangiacapra, delegato alla sanità - vogliamo essere concretamente vicini ai cittadini, soprattutto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Abbiamo lavorato per rendere le procedure più semplici e accessibili, portando i servizi direttamente sul territorio.

L’obiettivo è chiaro: nessuno deve rinunciare alle cure per motivi economici. Continueremo a impegnarci per garantire diritti, dignità e inclusione sociale".