Cesa: raccolta differenziata al 74,23% nel mese di marzo Enzo Guida: "Un risultato che premia l’impegno della comunità"

Importante traguardo per il comune di Cesa sul fronte ambientale: nel mese di marzo 2026 la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 74,23%, segnando un significativo aumento rispetto ai mesi precedenti.

Un risultato che testimonia l’efficacia delle politiche ambientali adottate dall’Amministrazione comunale e, soprattutto, la crescente sensibilità dei cittadini verso la tutela dell’ambiente e la corretta gestione dei rifiuti.

“Questo dato rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità,” ha dichiarato il Sindaco, Enzo Guida.

"È la dimostrazione concreta che, quando istituzioni e cittadini collaborano con responsabilità, è possibile raggiungere obiettivi importanti. Continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente questi risultati e rendere Cesa sempre più sostenibile".

Sulla stessa linea l’assessore all’ambiente, Alfonso Marrandino, che ha sottolineato il valore del lavoro svolto: “Il raggiungimento del 74,23% non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio. Abbiamo investito in informazione, controlli e servizi, e i risultati si vedono. Ringraziamo tutti i cittadini per l’impegno quotidiano: ogni gesto, anche il più piccolo, contribuisce a fare la differenza”.