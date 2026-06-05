Cesa: nominata la giunta comunale, deleghe ad assessori e consiglieri Guida: "Una squadra forte e coesa per affrontare le sfide dei prossimi cinque anni"

Con i decreti pubblicati questi mattina il sindaco Enzo Guida ha nominato la nuova giunta comunale attribuendo al contempo anche le deleghe ad assessori e consiglieri comunali.

Vicesindaco sarà Giusy Guarino, che avrà le deleghe al personale, alle politiche di inclusione territoriale, alle politiche sociali, all’infanzia, alla digitalizzazione ed al Pnrr. In giunta ritorna anche Alfonso Marrandino delegato all’ ambiente, alla transizione ecologica, alla polizia locale, alla viabilità, trasporti, alla protezione civile, agli osservatori ambientali, alla sicurezza del territorio, ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Francesca D’Agostino è stata nominata assessore alla promozione del tempo libero e della socialità, al contenzioso, all’organismo di sovraindebitamento, al Deco, al commercio, alle attività produttive, alla trasparenza, ed ai servizi demografici.

A Cesario Villano, invece, sono state conferite le deleghe ai lavori pubblici, alle politiche urbanistiche e del territorio, all’edilizia scolastica ed al patrimonio.

Il primo cittadino ha delegato il consigliere Francesco Maria Turco ai servizi cimiteriali, alle politiche giovanili, al forum giovani, al decoro urbano, all’arte pubblica, alla rigenerazione urbana, la consigliera Angela Oliva, alla formazione, cultura, eventi, museo dell’asprinio, valorizzazione delle grotte e delle alberate, agricoltura, rapporti con città slow, turismo e identità territoriale, rapporti con le associazioni, Stella Perfetto alla sanità, ai rapporti con le Istituzioni sanitarie, alla tutela della salute, agli anziani, alle pari opportunità, alla partecipazione del cittadino, alle consulte comunali, ai servizi al cittadino e Nicola De Michele, a istruzione, sport, politiche per la tutela e difesa degli animali, parchi giochi. Angela Oliva sarà indicata dalla maggioranza alla carica di presidente del consiglio comunale.

"Con le nomine assessoriali, e il conferimento delle deleghe - dichiara Guida - assegniamo i ruoli ad una squadra che si prepara a realizzare il programma sottoposto al giudizio degli elettori e che da questi ha ricevuto un mandato forte, preciso ed incisivo.

Sono certo che tutti insieme, sindaco, assessori e consiglieri, sapremo affrontare nel migliore dei modi le sfide che da qui a cinque anni ci attendono completando il percorso avviato e soprattutto mettendo in campo azioni in grado di far compiere un ulteriore salto in avanti alla nostra comunità".