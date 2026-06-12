Cesa, consiglio insediato: Angela Oliva eletta presidente dell’assise Costituite le commissioni

Il consiglio comunale, così come composto dopo le recenti consultazioni, si è insediato nel corso della seduta di giovedì 11 giugno.

Dopo la convalida degli eletti, vi è stata la elezione del presidente del consiglio. La consigliera Angela Oliva è stata chiamata a presiedere l’assise.

È stata eletta con i soli voti della maggioranza, mentre al momento non è stato eletto il vicepresidente.

Dopo il giuramento del sindaco, si è passati alle votazioni in merito alla composizione degli organismi consiliare.

Faranno parte della commissione elettorale, quali membri effettivi per la maggioranza: Cesario Villano, Alfonso Marrandino, mentre Cesario Bove rappresenterà la minoranza. Componenti supplenti sono stati nominati: Giusy Guarino e Francesca D'Agostino, per la maggioranza, e Luigi Oliva sempre per la minoranza.

Per quanto riguarda la commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari, sono stati designati: Nicola De Michele (maggioranza) e Giuseppe Fiorillo (minoranza).

L'assemblea ha, poi, proceduto alla costituzione della Commissione statuto e segolamento, composta dai rappresentanti della maggioranza: Stella Perfetto e Angela Oliva, mentre Gina Migliaccio rappresenterà l’opposizione.

I lavori si sono conclusi con la nomina della commissione beni confiscati, della quale faranno parte, per la maggioranza: Cesario Villano, Francesco Maria Turco, Giusy Guarino, mentre per la minoranza: Luigi Oliva e Giuseppe Fiorillo.

"Con la costituzione delle commissioni consiliari e degli organismi previsti dalla normativa – ha dichiarato il sindaco Enzo Guida – prosegue il percorso amministrativo nel segno della partecipazione e della piena operatività istituzionale. Rivolgo i miei auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri chiamati a ricoprire questi importanti incarichi. Le commissioni rappresentano uno strumento fondamentale di confronto, approfondimento e collaborazione nell'interesse della comunità e sono certo che ciascuno saprà svolgere il proprio ruolo con responsabilità, competenza e spirito di servizio".