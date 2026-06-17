Cantiere igiene urbana a San Marcellino: clima di grave tensione L'appello della Uiltrasporti

La Uiltrasporti Caserta denuncia con forza il grave clima di tensione che si sta determinando presso il cantiere di igiene urbana del Comune di San Marcellino, dove le lavoratrici e i lavoratori continuano a garantire quotidianamente un servizio essenziale per la collettività, nonostante criticità retributive, organizzative e gestionali ormai non più tollerabili.

"È paradossale che, invece di affrontare i problemi reali vissuti dal personale, problemi che riguardano salari, diritti contrattuali, carichi di lavoro, ferie, mezzi, organici e corretto inquadramento, qualcuno sembri preferire alimentare pressioni, tensioni e atteggiamenti intimidatori nei confronti di chi ogni giorno, con il proprio lavoro, consente a San Marcellino di presentarsi in condizioni decorose".

La Uiltrasporti Caserta ribadisce che le inefficienze aziendali non possono essere scaricate sulle spalle dei lavoratori.

"La carenza di automezzi, l’insufficienza degli organici, la gestione unilaterale del piano ferie, il mancato riconoscimento di corrette spettanze retributive e le contestate trattenute economiche rappresentano questioni sindacali concrete, non fastidi da silenziare. Gli operatori ecologici non sono il problema sono coloro che, nonostante tutto, continuano a garantire un servizio pubblico essenziale. A loro si deve rispetto, non pressioni. Si deve salario, non incertezza. Si deve sicurezza, non improvvisazione. Si deve confronto, non arroganza".