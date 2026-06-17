Cesa: incontro pubblico per prevenire le truffe agli anziani

Il comune di Cesa, in collaborazione con la parrocchia San Cesario e la stazione dei carabinieri di Cesa, promuove un importante incontro formativo dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani. L'iniziativa si terrà giovedì 18 giugno alle ore 18 presso l’aula consiliare in Piazza De Gasperi.
L'evento nasce con l'obiettivo di informare la cittadinanza sui principali raggiri messi in atto ai danni delle persone anziane, fornendo strumenti concreti per riconoscere situazioni di rischio e adottare comportamenti sicuri. L'incontro sarà curato dal maresciallo capo Mario Mauriello, comandante della stazione dei carabinieri di Cesa.
"Proteggere i nostri anziani - spiega il sindaco Enzo Guida - significa proteggere la memoria, l'esperienza e il patrimonio umano della nostra comunità. Con questo incontro vogliamo offrire informazioni utili e strumenti concreti per prevenire episodi che troppo spesso colpiscono le persone più vulnerabili".
"L'attenzione verso gli anziani rappresenta una priorità - conclude Stella Perfetto, consigliere comunale con delega agli anziani - per l'amministrazione comunale.
Attraverso iniziative come questa intendiamo promuovere una cultura della prevenzione e della vicinanza, rafforzando il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni".