Campi scuola "Anch'io sono la Protezione Civile" 2026: ecco Cesa Aperte ufficialmente le iscrizioni per l'edizione 2026

Il comune di Cesa informa che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l'edizione 2026 dei campi scuola "Anch'io sono la protezione civile", il progetto promosso dal dipartimento della protezione civile per diffondere tra le nuove generazioni la cultura della prevenzione, della sicurezza, della tutela del territorio e della cittadinanza attiva.

Grazie all'attività svolta dall'amministrazione comunale e dagli uffici competenti, il comune di Cesa è stato ammesso al finanziamento di due campi scuola, per un importo complessivo di 7.000 euro, confermando la capacità dell'ente di intercettare opportunità che si traducono in servizi e occasioni formative per i più giovani.

L'iniziativa è rivolta ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 10 e i 16 anni e rappresenta un'importante esperienza educativa durante la quale i partecipanti potranno conoscere da vicino il mondo della protezione civile attraverso attività pratiche e teoriche, esercitazioni, laboratori e momenti di aggregazione finalizzati a promuovere il rispetto dell'ambiente, la cultura della prevenzione, il lavoro di squadra e il senso di responsabilità verso la comunità.

Il campo scuola si svolgerà dall’1 al 5 settembre 2026 presso il Parco Giochi "Lepre" di via Matteotti e la palestra della scuola media "Bagno".

Le domande di partecipazione, sottoscritte da un genitore o dal legale rappresentante e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 13 luglio 2026, mediante consegna all'Ufficio Protocollo del Comune oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cesa.ce.it, indicando nell'oggetto: Domanda Campo Scuola 2026 "Anch'io sono la Protezione Civile".

Le richieste saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo.

"Siamo particolarmente orgogliosi di ripetere questa iniziativa che ha sempre avuto successo negli anni scorsi – spiega l’assessore alla protezione civile Alfonso Marrandino - Questo campo ci consente di offrire ai nostri ragazzi un'esperienza di altissimo valore. Crediamo fortemente che educare le nuove generazioni alla cultura della protezione civile significhi formare cittadini più consapevoli, responsabili e pronti a mettersi al servizio della comunità. Queste iniziative non rappresentano soltanto un'occasione di crescita personale, ma contribuiscono a costruire una comunità più preparata, più solidale e più resiliente. Continueremo a investire con convinzione nei giovani, perché sono loro il patrimonio più prezioso del nostro territorio e meritano opportunità formative di qualità"

L’avviso pubblico e la modulistica sono disponibili sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale del comune di Cesa.