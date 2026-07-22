Cesa: comune pubblica avviso affidamento servizio recupero Iva e Irap

L'amministrazione comunale di Cesa ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, rivolto agli operatori economici qualificati, per l'affidamento del servizio speciale di consulenza fiscale finalizzato alla ricostruzione contabile e fiscale della posizione Iva e Irap dell'ente con riferimento alle ultime cinque annualità.
Questa iniziativa nasce con lo scopo di accertare eventuali somme a credito, che potrebbero essere utilizzate per la compensazione dei pagamenti.
L'obiettivo è di verificare la corretta posizione tributaria del Comune, assicurando il pieno rispetto della normativa vigente e valutando l'eventuale recupero di crediti spettanti all'Ente. Si tratta di un'attività che rientra nel più ampio percorso di efficientamento amministrativo e di rafforzamento della gestione economico-finanziaria dell'ente.
L'avviso è rivolto a professionisti e operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal bando. Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cesa.ce.it, con domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 agosto 2026.
L'avviso integrale, completo dei requisiti di partecipazione e della modulistica allegata, è disponibile sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Cesa, nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il sindaco Enzo Guida sottolinea l'importanza dell'iniziativa:
"Un Comune moderno deve prestare la massima attenzione non solo alla qualità dei servizi offerti ai cittadini, ma anche alla corretta gestione amministrativa, contabile e fiscale. Questa manifestazione di interesse rappresenta un ulteriore passo verso una gestione sempre più efficiente, trasparente e rigorosa delle risorse pubbliche. Verificare con precisione la posizione Iva e Irap dell'ente significa tutelare gli interessi della comunità, cogliere eventuali opportunità di recupero di risorse e garantire che ogni procedura sia svolta nel pieno rispetto delle norme".