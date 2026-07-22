Cesa: comune pubblica avviso affidamento servizio recupero Iva e Irap Manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici qualificati

L'amministrazione comunale di Cesa ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, rivolto agli operatori economici qualificati, per l'affidamento del servizio speciale di consulenza fiscale finalizzato alla ricostruzione contabile e fiscale della posizione Iva e Irap dell'ente con riferimento alle ultime cinque annualità.

Questa iniziativa nasce con lo scopo di accertare eventuali somme a credito, che potrebbero essere utilizzate per la compensazione dei pagamenti.

L'obiettivo è di verificare la corretta posizione tributaria del Comune, assicurando il pieno rispetto della normativa vigente e valutando l'eventuale recupero di crediti spettanti all'Ente. Si tratta di un'attività che rientra nel più ampio percorso di efficientamento amministrativo e di rafforzamento della gestione economico-finanziaria dell'ente.

L'avviso è rivolto a professionisti e operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal bando. Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cesa.ce.it, con domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 agosto 2026.

L'avviso integrale, completo dei requisiti di partecipazione e della modulistica allegata, è disponibile sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Cesa, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il sindaco Enzo Guida sottolinea l'importanza dell'iniziativa:

"Un Comune moderno deve prestare la massima attenzione non solo alla qualità dei servizi offerti ai cittadini, ma anche alla corretta gestione amministrativa, contabile e fiscale. Questa manifestazione di interesse rappresenta un ulteriore passo verso una gestione sempre più efficiente, trasparente e rigorosa delle risorse pubbliche. Verificare con precisione la posizione Iva e Irap dell'ente significa tutelare gli interessi della comunità, cogliere eventuali opportunità di recupero di risorse e garantire che ogni procedura sia svolta nel pieno rispetto delle norme".