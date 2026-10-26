Cellole in festa: bandiera azzurra 2026 Fidal Cerimonia di consegna mercoledì 28 ottobre





L'Amministrazione Comunale di Cellole è lieta di comunicare che la Città di Cellole è stata insignita della Bandiera Azzurra 2026, prestigioso riconoscimento conferito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) ai Comuni che si distinguono per la promozione dell’attività motoria, del benessere e degli stili di vita sani.



Per celebrare questo importante traguardo, che rappresenta motivo di orgoglio per l'intera comunità, è stata organizzata la cerimonia ufficiale di consegna che si terrà mercoledì 28 ottobre 2026 secondo il seguente programma:



ORE 10:30 - Incontro istituzionale, con gli studenti dell’Istituto Comprensivo E.Fermi, dedicato ai temi dello sport, dell’attività motoria e del benessere. Un momento di formazione e sensibilizzazione sull’importanza del movimento quale strumento di salute, inclusione e crescita.



ORE 16:30 - APPUNTAMENTO CON LA CITTADINANZA PRESSO L’INGRESSO DELLA PASSERELLA PANORAMICA DI BAIA DOMIZIA SUD

Cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Azzurra alla Città di Cellole, con la contestuale inaugurazione del percorso premiato. A seguire, camminata/corsa non agonistica aperta a tutta la comunità per celebrare insieme il riconoscimento ottenuto.



“L’ottenimento della Bandiera Azzurra è un risultato che premia il lavoro di squadra e la visione di un territorio che investe sul benessere dei cittadini, sui giovani e sulla valorizzazione del suo litorale” – dichiara il Sindaco di Cellole Dott. Guido Di Leone – “Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni e gli sportivi a partecipare a questa giornata di festa per la nostra comunità”.

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