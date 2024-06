Siccità in Molise, allertate prefetture della Campania: "Daremo meno acqua" "Assoluta necessità di regolare le reti per evitare lo svuotamento dei serbatoi"

Il Molise sta affrontando una grave crisi idrica, con sorgenti a secco e una domanda eccessiva proveniente oltre che dal territorio anche dalla Campania, regione alla quale il Molise cede una quota acqua. L'azienda speciale Molise Acque ha informato le Prefetture di Avellino e Caserta che da mercoledì 19 giugno si effettueranno regolazioni per limitare lo svuotamento dei serbatoi e delle condotte. "Visti i consumi e la situazione di fatto è quanto mai necessario effettuare chiusure notturne delle reti idriche di distribuzione," si legge nella nota di Carlo Tatti, dirigente dei Servizi Tecnici. La richiesta idrica eccessiva e il calo delle sorgenti stanno causando un elevato stress sugli impianti, con guasti frequenti. "Le misure di contenimento sono fondamentali per affrontare l'emergenza, anche perché siamo ancora a giugno".Molise Acque rappresenta "l'assoluta ed immediata necessità, da parte di tutti i soggetti coinvolti, a provvedere ad effettuare le regolazioni sulle reti di distribuzione per evitare svuotamenti di serbatoi e reti di propria competenza, oltre che i serbatoi comunali serviti dalla Molise Acque. Visti i consumi e la situazione di fatto è quanto mai necessario effettuare chiusure notturne delle reti idriche di distribuzione o quanto ritenuto necessario per far rialzare il livello idrico nei serbatoi o limitarne l'abbassamento"