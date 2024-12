L'olio più buono del casertano: la sfida di Aprol Campania e Coldiretti In campo numerose aziende produttrici da tutta la provincia

Nella sede del parco regionale del Matese a San Potito Sannitico si è tenuta la seconda edizione del concorso olio nostrum, dove hanno partecipato numerose aziende produttrici di olio di tutta la provincia di Caserta.

Il concorso è stato organizzato dall’Aprol Campania in collaborazione con Coldiretti Caserta.

La caratteristica di questo concorso è stato che l’assaggio dell’olio è stato fatto da una commissione costituita dalle stesse aziende partecipanti guidata dalla capo panel della camera di Commercio di Napoli Maria Luisa Ambrosino.

Al termine della seduta questa è stata la classifica al terzo posto l’azienda agricola De Marco Ragozzino di Pontelatone con olio di corniola, al secondo posto l’azienda agricola di Matilde Misuraca di Casale di Carinola con un bland di Corniola, leccio del corno e Frantoio e infine vince la seconda edizione l’azienda olivicola di Benedetta Cipriano di Piedimonte Matese con un olio di tonda.

Al termine del concorso è intervenuto il coordinatore dell’Aprol Campania Umberto Comentale che ha illustrato le attività dell’associazione sui territori e le possibilità di investimento che a breve ci saranno per le aziende olivicole con un piano olivicolo regionale voluto fortemente da Coldiretti Campania.

Le conclusioni sono state affidate al direttore di Coldiretti Caserta Giuseppe Miselli che ha sottolineato l’importanza di queste attività nelle aree interne dove l’ olivicoltura ha rappresentato e rappresenta un settore importante non solo produttivo ma anche sociale per la sua funzione di salvaguardia del territorio ed infine ha illustrato le prossime attività da mettere in campo per il settore olivicolo con il coinvolgimento anche delle scuole del territorio.

L’organizzazione del concorso e stata curata dal segretario di zona di Alife Giuseppina Loffreda e dal suo staff e dal tecnico di Aprol Campania Virginio Bianco.