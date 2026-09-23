Filiera bufalina casertana, Aveta: "Chiesto tavolo urgente in Regione" "Ho chiesto all'assessore Serluca la convocazione urgente di un tavolo di concertazione"

"Le difficoltà che stanno investendo la filiera bufalina casertana, a partire dalle segnalazioni sulle disdette dei contratti di fornitura del latte, delineano una situazione di crisi che non può essere sottovalutata. Per questo ho chiesto all’assessore Serluca la convocazione urgente di un tavolo di concertazione con tutti i soggetti coinvolti.

Dobbiamo intervenire adesso, a tutela del lavoro, degli allevatori e di un comparto strategico per l’economia casertana e campana”, dichiara Raffaele Aveta, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Campania.

“Il tavolo dovrà coinvolgere le organizzazioni professionali agricole, il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, i rappresentanti dei caseifici e le organizzazioni sindacali. Non serve alimentare contrapposizioni tra allevatori e trasformatori: serve mettere tutti intorno allo stesso tavolo, ricostruire con precisione ciò che sta accadendo e individuare soluzioni capaci di garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera”.

“Dobbiamo lavorare sulla tracciabilità e sulla riconoscibilità del prodotto, sulla valorizzazione della produzione del nostro territorio e sulla massima trasparenza rispetto all’origine delle materie prime. Il consumatore deve poter riconoscere con chiarezza ciò che acquista e chi produce deve essere tutelato e valorizzato”.

“Parliamo di una filiera centrale per il territorio casertano e per l’agroalimentare campano. È quindi necessario muoversi in tempi brevi, con responsabilità e senza alimentare tensioni, per tutelare il lavoro, le imprese e un patrimonio produttivo che rappresenta una delle eccellenze della nostra regione”, conclude Aveta.