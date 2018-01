Elezioni, Sgambato (Pd) ringrazia Orlando "AL via una breve ma intensa campagna elettorale"

Dopo la candidatura alla Camera dei deputati nel Collegio plurinominale di Caserta - Campania 2, La deputata uscente del Partito democratico, Camilla Sgambato, ringrazia Orlando e lancia la sfida in vista delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo “Ringrazio in primis Andrea Orlando per la fiducia che ha riposto nella mia persona e per la strenua difesa, fino alla fine, della mia candidatura alla Camera. Mi amareggiano le modalità con cui la maggioranza ha ignorato le legittime richieste delle minoranze di conoscere per tempo le liste, così da apprendere i nomi dei candidati inseriti e di valutarne anche la collocazione, costringendoci così ad abbandonare la direzione nazionale prima della votazione finale.

Da oggi si apre una breve ma intensa campagna elettorale, che dovrà essere ispirata non solo a rivendicare ciò che abbiamo fatto, ma a proporre ipotesi di lavoro credibili e non promesse vane. Come sempre farò la mia parte con convinzione, sicura dell’appoggio di tanti militanti, amministratori e cittadini che si riconoscono nel Pd e che condividono il lavoro portato avanti negli ultimi anni, con lo stesso impegno e la stessa passione di sempre”, conclude l'onorevole Sgambato membro della direzione nazionale del Pd e candidata nel listino plurinominale per la Camera dei Deputati Caserta-Campania 2.