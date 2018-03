Diretta voto Caserta: affluenza migliora Anche qui problemi a causa dei bollini antifrode

Ora 01.20 Bene l'affluenza a Caserta di poco sotto il 70 per cento. Anche qui dai primi dati sembra avanti il Movimento Cinque Stelle

Ore 22.00 Si alza l'affluenza a Caserta rispetto alle 12, quando Terrra di lavoro era fanalino di coda in Campania. Arrivata al 53,57%

Ore 19 Problemi in diversi seggi di Caserta per alcuni elettori che hanno fotografato i voti con il cellulare e sono stati scoperti dalle forze dell'ordine e denunciati. Voti che naturalmente sono stati annullati. E' accaduto ad esempio a Cesa e Marcianise. Ora i "fotografi" del voto rischiano un'ammenda fino a 15mila euro.

Ore 18 Caos seggi a Mondragone, dove alcuni rappresentanti hanno denunciato movimenti sospetti di rappresentanti di lista arrivati da altri comuni che avrebbero votato due volte. Un elettore avrebbe denunciato anche di essersi ritrovato indicato sulla tessera elettorale un seggio che non esisteva.

Ore 14 Lunghe file nei seggi per le operazioni elettorali che procedono a rilento. Anche in provincia di Caserta la novità del bollino antifrode sta provocando disagi sia agli scrutatori che ai cittadini che si stanno recando alle urne. In qualche caso ci sono state anche proteste da parte degli elettori bloccati in file di diverse decine di metri.

Ore 12.30 Caserta fanalino di coda in Campania per l'affluenza alle urne: nella rilevazione delle 12 si ferma al 16,37 per cento, ultima dietro Napoli al 16,60.