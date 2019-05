Fondi regionali per Casaluce, D'Ambrosio: "Vigileremo" Opposizione in campo. “Il nostro lavoro comincia sin da subito"

Vigileremo sull'operato dell'amministrazione guidata da Antonio Tatone con l'intento di dar vita al confronto costruttivo per il bene di Casaluce”.

A parlare è il giovane Giovanni D'Ambrosio, che, tra le fila di “Idee in comune”, in occasione delle amministrative del 26 maggio 2019 a Casaluce, è risultato il primo eletto a fronte del 189 voti ricevuti, che gli sono valsi l'elezione a consigliere comunale di opposizione.

“Il nostro lavoro comincia sin da subito, con la restante parte dei fondi legati al programma operativo complementare 2014-2020 pervenuta nelle casse pubbliche – afferma il 24enne -. Nello specifico, il fondo economico, pari a 30.000,00 euro, sarà funzionale alla pianificazione di emergenza comunale ed intercomunale di protezione civile.

Indubbiamente si tratta di risorse da investire bene per migliorare la vivibilità del nostro paese. In quanto opposizione, riteniamo sia positivo l'arrivo del finanziamento dalla Regione Campania; il nostro dovere nei confronti dei cittadini è quello di controllare quanto viene fatto dalla maggioranza e portare le voci di ognuno di loro a livello istituzionale.

Pertanto, nei prossimi giorni mi recherò in comune per conoscere come verranno gestiti i fondi. Manterremo una linea aperta al dialogo che miri a rendere Casaluce una città concreta – conclude - ed al passo coi tempi”.