Alfonso Golia nuovo sindaco di Aversa Plebiscito per il giovane farmacista

La sfida tra i due Golia va a Sinistra: vince Alfonso infatti ad Aversa, era lui il rappresentante del centrosinistra schierato contro l’altro Golia, il salviniano Gianluca.

Vince nettamente Alfonso, col 66 per cento dei voti: festa nella città normanna per il giovane farmacista, 36anni ed ex consigliere comunale già avanti al primo turno quando aveva ricevuto il 37 per cento dei voti espressi