Blitz a sorpresa di Salvini a Mondragone: "Contro rosiconi" Il leader del Carroccio è arrivato senza annunciarlo: dovrebbe incontrare imprenditori

Torna a sorpresa a Mondragone Matteo Salvini. Questa mattina ha fatto sapere all'ultimo minuto della sua visita, dopo le pesanti contestazioni dei giorni scorsi, che l'avevano indotto a sospendere e bloccare il comizio che avrebbe voluto tenere a ridosso della zona rossa.

Accolto da un gruppo, per la verità sparuto, di sostenitori sul lungomare si è dato ai soliti selfie rilanciando i soliti slogan “Alla faccia dei rosiconi, qui c'è voglia di cambiare”.

Quando nei giorni scorsi ha dovuto sospendere il comizio e allontanarsi in fretta e furia ha accusato i manifestanti di agire per conto della camorra.

Oggi Salvini sarà in piazza Mario Liberato Conte, dove incontrerà alcuni rappresentanti delle realtà produttive del territorio "e in particolare allevatori, agricoltori, balneari, albergatori". Sarà presente anche il segretario regionale della Lega in Campania, Nicola Molteni.

"Continuerò a tornare nel Casertano - ha assiicurato Salvini - e in Campania fin quando non verranno messi al centro il lavoro, la sicurezza, e la tranquillità delle persone".